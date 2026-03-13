La embajada de China en Costa Rica manifestó su “profunda sorpresa y decepción” ante las afirmaciones de funcionarios costarricenses que vincularían al gigante asiático con actividades de ciberdelincuencia.

La representación china calificó estas acusaciones como infundadas y rechazó categóricamente cualquier implicación en ataques digitales contra el país.

De acuerdo con las fuentes oficiales chinas, a pesar de los señalamientos públicos, no se ha presentado ninguna evidencia ni ha tramitado solicitudes de asistencia ante las autoridades de Pekín para investigar estos incidentes.

China subrayó que su política de Estado es de oposición firme y lucha contra todo tipo de ciberataques, asegurando que siempre responden con rapidez a los pedidos de cooperación internacional, una vía que, según afirman, no ha sido utilizada por la administración costarricense.

Tensiones entre China y Estados Unidos

El comunicado fue enfático al declarar que China no tiene ningún interés en los datos de Costa Rica.

En un giro diplomático, la parte china sugirió que la creación de estas tensiones y la difusión de rumores responden a los intereses de un tercer país que busca reforzar su control sobre los Estados involucrados mediante la práctica sistemática de escuchas masivas y ciberataques.

Para la delegación china, estas acusaciones forman parte de una campaña de “calumnias sin fundamentos” impulsada por personas con la supuesta intención deliberada de dañar la imagen de China y socavar la cooperación pragmática entre ambas naciones.