Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

AFP / Pekín, China – Varios robots humanoides batieron este domingo en Pekín el récord mundial humano de medio maratón, ilustrando los espectaculares avances tecnológicos de China en el sector.

Los espectadores se agolpaban a lo largo del recorrido para ver correr a las máquinas, algunas muy veloces y complejas, otras con medidas y prestaciones mucho más rudimentarias.

El medio maratón de Yizhuang enfrentó, por un lado, a robots y, por otro, a humanos: cada grupo corría por un carril paralelo, con el fin de evitar cualquier colisión.

El robot campeón, equipado con un sistema de navegación autónoma y representante de la marca china de teléfonos inteligentes Honor, completó los cerca de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos —a una media de unos 25 km/h—, según la televisión pública CCTV.

Fue más rápido que el primer atleta humano, pero sobre todo que el récord mundial masculino de media maratón (57 minutos y 20 segundos), en manos del ugandés Jacob Kiplimo.

Los progresos mostrados en este medio maratón son espectaculares en comparación con la edición de 2025.

En aquel entonces, el robot vencedor se impuso con un tiempo casi tres veces superior (2 horas, 40 minutos y 42 segundos) y numerosas caídas salpicaron la prueba.