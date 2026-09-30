Chilena gana la primera etapa de la Vuelta Femenina

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La ciclista Catalina Soto, del equipo ADO, fue la ganadora de la primera etapa de la Vuelta Ciclística Femenina 2026 tras registrar un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 51 segundos.

La chilena, quien es campeona panamericana, dejó en evidencia su calidad y para mediados de la carrera comenzó a acercarse a los puestos de honor, los mismos que mantuvo hasta el final.

La salida se registró a las 8:00 a.m. desde el parque de Cañas, en una mañana marcada por el calor y el poco viento en la provincia guanacasteca. A partir de ahí, el pelotón inició el recorrido de 109 kilómetros.

Catalina Soto, la ganadora, de amarillo.

Para la primera mitad de la carrera, comenzaron a despegarse tres ciclistas en particular: la panameña Wendy Ducreux, del Van Rural Teopig Dom Palet; la neerlandesa del Global Cycling Team, Elisa De; y la costarricense Paola Chacón, del equipo Megasuper Wild Protein.

Las tres pedalistas llegaron a sacar más de 2 minutos y 30 segundos de ventaja al pelotón principal y desde el comienzo marcaron la pauta durante el trayecto.

A la hora con 49, la caravana multicolor logró reducir el tiempo con relación a las líderes de la carrera. Primero a un minuto y luego a 30 segundos.

En punta de carrera, las pedalistas se fueron reduciendo debido a que la canalera perdió fuerza, al igual que la costarricense Chacón, de ahí que el asunto del liderato quedó a manos de la europea.

Cuando la competencia alcanzó las 2 horas con 23 minutos, el pelotón alcanzó a la neerlandesa y en gran parte del último tramo corrieron en grupo con un clima que llegó a superar los 31 grados.

La llegada de Soto se dio en solitario. Pocos segundos después, entró el pelotón con el que culminó la carrera.

La etapa de este martes consta de 105 kilómetros y tiene como punto principal la zona norte de nuestro país. Comenzará en el parque de Tilarán, recorrerá las localidades de Nuevo Arenal, San Isidro, Cruce Monterrey y finalizará en el parque La Fortuna.