Chilena Catalina Soto retoma el liderato de la Vuelta Femenina

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La chilena Catalina Soto retomó la cima de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026 tras su victoria de este viernes en la etapa 3.

Ella ganó la primera carrera y solo perdió el liderato un día. Ahora, su misión será mantenerla a falta de 2 días para el cierre del certamen.

La salida fue en punto a las 8 de la mañana. Con el volcán Arenal de fondo, las pedalistas salieron y emprendieron su ruta hacia Guápiles.

La costarricense Melissa Ávila la española Sandra López tomaron el liderato durante la primera hora, al punto de sacarles unos 50 segundos de diferencia a las demás corredoras del pelotón.

Natalia Safroniuk es otra de las sorpresas de la Vuelta y se mantiene como la mejor en metas volantes y en la categoría sub 23.

Cuando la carrera alcanzó la hora con 45 minutos, las pedalistas Isabel García, Amanda Alvarado y Ana María Hernández se mantuvieron en punta de carrera, donde lograron adelantarse por casi dos minutos al lote.

Para las 3 horas de competencia, fueron 8 ciclistas que estuvieron en punta, donde destacaron las costarricenses Marisol e Isabel García, así como Diandra Ramírez del Colono Bikestation kolbi.

Al final, fue la suramericana quien se dejó la victoria en un cierre a toda velocidad y con esto, vuelve a lo más alto de la competición.

Etapa 4 – Sábado 3 octubre

Contrarreloj individual:

Cot, Tierra Blanca, San Juan de Chicuá, Cartago (12 kms)