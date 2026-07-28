“Chicharito” a segunda división

Los Angeles, Estados Unidos, AFP. – El veterano delantero Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador histórico de la selección de México, volverá a calzarse las botas para jugar con el Atlético Dallas, un nuevo club de la segunda división de Estados Unidos.

Hernández, de 38 años, estaba sin equipo desde que el pasado diciembre concluyó su segunda etapa con Chivas. En este periodo ejerció de analista de la cadena Fox Sports durante el Mundial 2026. El Atlético Dallas anunció al exdelantero del Real Madrid y Manchester United como la primera incorporación, que debutará en 2027 en la USL Championship, campeonato de categoría inferior a la MLS. “Todo club tiene un primer jugador. Hoy, Atlético Dallas comienza su historia con Javier “Chicharito” Hernández”, señalaron.