Chicas pusieron a temblar a potencia mundial

Costa Rica dio la sorpresa y empató ante Brasil 1-1 en un intenso duelo del Grupo A del Mundial Sub-17 Femenino 2025 disputado en Marruecos.

El conjunto costarricense sorprendió al ponerse en ventaja al minuto 32 con un gol de Lucía Paniagua, tras aprovechar una desatención de la zaga brasileña. A partir de ahí, Brasil tomó el control del balón y dominó gran parte del encuentro con una posesión superior al 70%, pero le costó romper el orden defensivo tico.

En la recta final, Giovana Iseppe

marcó el empate al minuto 82 con un potente remate que venció a Valeria Fernández. Sin embargo, cuando parecía que Brasil se llevaría la victoria, la portera costarricense se vistió de heroína al detener un penal en tiempo de reposición, asegurando un valioso punto para la Tricolor.

“Valeria tuvo un fallo ahí en el gol y la personalidad que tuvo después para tapar el penal es de resaltar. Evidentemente se celebra igual o más que un gol, porque ya estamos en los minutos finales, cerrando el partido y bueno, creo que es importante para nosotros tener una portera en las condiciones de Valeria”, dijo el técnico nacional Edgar Rodríguez.

“La confianza que nos da este empate es muy grande. Creo que veníamos mentalizadas, demasiado desde el partido pasado. Ya veníamos con un cambio de mentalidad y es un sentimiento inexplicable”, mencionó la defensora Tiara Ruiz, quien fue nombrada como la MVP del encuentro.

Costa Rica mantiene viva la esperanza de avanzar a la siguiente fase. Enfrentará a las anfitrionas en la última fecha.