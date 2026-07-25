Chicas de baloncesto no tuvieron su mejor debut

La Selección Nacional Femenina de Baloncesto de Costa Rica U-20 arrancó con derrota su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras caer con marcador de 70-29 frente a Panamá.

El conjunto canalero impuso condiciones desde el inicio y confirmó el gran momento que atraviesa en la región. Las panameñas llegaron al torneo como las actuales campeonas centroamericanas, título que conquistaron en agosto del año pasado precisamente tras vencer a Costa Rica en la final.

Las costarricenses intentaron mantenerse en el partido, pero se toparon con una selección de mayor ritmo e intensidad, que marcó diferencias en ambos costados de la cancha para asegurar un triunfo contundente en el estreno.

A pesar del revés, la Tricolor todavía tiene por delante dos compromisos en la fase de grupos para intentar recuperar terreno y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El próximo desafío para Costa Rica será este lunes ante Nicaragua, un encuentro clave para las aspiraciones del equipo nacional, antes de cerrar la primera fase frente a Puerto Rico.