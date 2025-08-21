La Selección Mayor Femenina de Costa Rica ya tiene claro el camino que deberá recorrer en su intento por clasificar al Mundial de Brasil 2027. La Tricolor fue designada como cabeza de serie en el Grupo C de las eliminatorias de Concacaf.

En esta fase, Costa Rica enfrentará a Guatemala, Bermudas, Granada y las Islas Caimán, con el objetivo de alcanzar su tercera participación en una Copa del Mundo.

El sorteo de los grupos contó con la participación de la destacada exjugadora Shirley Cruz, quien fue la encargada de los bombos 1 y 2. En total, 29 selecciones fueron distribuidas en seis grupos.

Los cuatro equipos que lleguen a semifinales obtendrán un cupo directo al Mundial de Brasil 2027. Por su parte, los otros cuatro conjuntos disputarán un repechaje regional, y los ganadores de esa instancia avanzarán al repechaje intercontinental.