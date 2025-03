Alejandro Martínez

Beneficiario

“Llevo siete meses sirviendo a esta fundación como voluntario y es un proceso de readaptarme nuevamente a la sociedad que un día me rechazó por quedar en condición de calle. Me ha costado, pero ahí voy. Estoy muy agradecido con esta fundación porque me ha dado la oportunidad de estudiar. Actualmente llevo cuatro cursos que son muy importantes para mí”.