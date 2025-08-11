Roma, (EFE).- El croata Luka Modric debutó con la camiseta del Milan, en amistoso de pretemporada ante el Chelsea disputado en Stamford Bridge que terminó con derrota ‘rossonera’ 4 a 1.

El centrocampista, que llegó al club ‘rossonero’ este mismo verano procedente del Real Madrid, se estrenó con el número 14 en la segunda mitad, como sustituto del italiano Samuele Ricci en la medular.

Modric ingresó en el terreno de juego con el 2-0 en el marcador a favor del Chelsea, flamante campeón del Mundial de clubes, favorecido por el gol en propia meta del rumano Andrei Coubis y el tanto del brasileño Joao Pedro que, en apenas 8 minutos, colocaron la doble ventaja.

Además, el Milan se quedó con diez jugadores en el minuto 18 por la expulsión del propio Coubis.

En la segunda mitad, un doblete del inglés Liam Delap, junto al único gol milanista, a cargo del francés Youssouf Fofana, dejaron el marcador en el 4-1 final.

Modric, que no tuvo minutos el sábado en el duelo ante el Leeds, también amistoso, apunta a debutar en un partido oficial el próximo domingo 17 de agosto, cuando el Milan empiece oficialmente su temporada con el primer compromiso de Copa Italia ante el Bari.