Chefs ticos conquistan el podio en competencia de gastronomía

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Dos chefs costarricenses destacaron en la final regional de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27, celebrada en Panamá, donde compitieron junto a otros 13 jóvenes talentos de Latinoamérica y el Caribe.
Mauro Jiménez obtuvo el segundo lugar y Allan Flores alcanzó la tercera posición, gracias a propuestas inspiradas en sus raíces, recuerdos e identidad culinaria.
Jiménez, chef de El Silencio Lodge & Spa, presentó «Memorias», un plato que combina elementos de sus raíces peruanas con productos costarricenses. La propuesta incorpora cola de res, maíz en distintas expresiones y ají amarillo, como una forma de representar la conexión entre su país de origen y Costa Rica, donde ha desarrollado su carrera profesional.
“Representar a Costa Rica en una competencia de este nivel y obtener este resultado significa muchísimo para mí”, expresó Jiménez, quien destacó las oportunidades que ha encontrado en el país para crecer como cocinero.
Por su parte, Allan Flores, del restaurante Amana, logró el tercer puesto con «Inheritance», una creación inspirada en los recuerdos familiares y la influencia de su madre en su relación con la cocina. El banano y el cerdo son los protagonistas del plato, que aprovecha el banano en su totalidad (fruta, cáscara y corazón) y combina técnicas contemporáneas con elementos de la tradición costarricense.
Flores señaló que el reconocimiento representa una motivación para continuar creciendo y compartir la gastronomía nacional en escenarios internacionales.
El primer lugar fue para la brasileña Ana Flávia Batista, quien ganó con su plato «Maíz de la abuela», inspirado en sus recuerdos de infancia y las celebraciones familiares. Como ganadora regional, representará a Latinoamérica y el Caribe en la Grand Finale, que se realizará en Milán, Italia, en 2027.
La competencia reunió a 15 participantes que presentaron sus platos insignia ante un jurado de figuras de la gastronomía internacional. En el proceso, los chefs costarricenses contaron con el acompañamiento de sus mentores: Henry Quesada guio a Jiménez, mientras que Kenneth Ruiz apoyó a Flores en el desarrollo de sus propuestas.