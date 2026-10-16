Chefs ticos conquistan el podio en competencia de gastronomía

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Dos chefs costarricenses destacaron en la final regional de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27, celebrada en Panamá, donde compitieron junto a otros 13 jóvenes talentos de Latinoamérica y el Caribe.

Mauro Jiménez obtuvo el segundo lugar y Allan Flores alcanzó la tercera posición, gracias a propuestas inspiradas en sus raíces, recuerdos e identidad culinaria.

Foto: cortesía.

Jiménez, chef de El Silencio Lodge & Spa, presentó «Memorias», un plato que combina elementos de sus raíces peruanas con productos costarricenses. La propuesta incorpora cola de res, maíz en distintas expresiones y ají amarillo, como una forma de representar la conexión entre su país de origen y Costa Rica, donde ha desarrollado su carrera profesional.

“Representar a Costa Rica en una competencia de este nivel y obtener este resultado significa muchísimo para mí”, expresó Jiménez, quien destacó las oportunidades que ha encontrado en el país para crecer como cocinero.

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Por su parte, Allan Flores, del restaurante Amana, logró el tercer puesto con «Inheritance», una creación inspirada en los recuerdos familiares y la influencia de su madre en su relación con la cocina. El banano y el cerdo son los protagonistas del plato, que aprovecha el banano en su totalidad (fruta, cáscara y corazón) y combina técnicas contemporáneas con elementos de la tradición costarricense.

Flores señaló que el reconocimiento representa una motivación para continuar creciendo y compartir la gastronomía nacional en escenarios internacionales.

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El primer lugar fue para la brasileña Ana Flávia Batista, quien ganó con su plato «Maíz de la abuela», inspirado en sus recuerdos de infancia y las celebraciones familiares. Como ganadora regional, representará a Latinoamérica y el Caribe en la Grand Finale, que se realizará en Milán, Italia, en 2027.

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La competencia reunió a 15 participantes que presentaron sus platos insignia ante un jurado de figuras de la gastronomía internacional. En el proceso, los chefs costarricenses contaron con el acompañamiento de sus mentores: Henry Quesada guio a Jiménez, mientras que Kenneth Ruiz apoyó a Flores en el desarrollo de sus propuestas.