Chef Doris Goldgewicht recibe reconocido premio

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La reconocida chef costarricense Doris Goldgewicht fue una de las homenajeadas durante la Noche Magenta 2026, evento organizado por ALAS Costa Rica que destaca a mujeres y aliados que impulsan la igualdad de género en el país.

La ceremonia se llevó a cabo en el Crowne Plaza San José La Sabana, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante la gala, Goldgewicht recibió el Premio Mujer Inspiración, un reconocimiento que resalta la trayectoria de mujeres que, a través de su trabajo y liderazgo, generan un impacto positivo en la sociedad.

Al recibir el galardón, la chef expresó su agradecimiento y destacó el valor de la pasión y la disciplina en su carrera.

“Recibo este premio con gratitud profunda. La cocina me enseñó que la pasión y la disciplina transforman cualquier reto en una oportunidad. Si mi historia inspira a otra mujer a confiar en sí misma, entonces el propósito está cumplido”, manifestó.

La Noche Magenta reúne cada año a líderes empresariales, sociales y políticos con el objetivo de reconocer el impacto de mujeres destacadas y recaudar fondos para programas que promueven el empoderamiento femenino y la igualdad de género en Costa Rica.