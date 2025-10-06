Marta Eugenia Esquivel, ex jerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y candidata a diputada por el primer lugar en Heredia con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), en conjunto de Roy Thompson Chacón, abogado, presentaron un recurso de amparo electoral y una solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La denuncia se dirige contra 3 resoluciones emitidas por el TSE —la DRPP-4572-2025 del 9 de julio, la 4700-E3-2025 y la 5503-E1-2025— así como contra la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) celebrada el 13 de setiembre de 2025.

Marta Esquivel – Fotografía: Jorge Castillo

Los denunciantes argumentan que dicha Asamblea Nacional es nula de pleno derecho, ya que contraviene principios constitucionales fundamentales, especialmente los relacionados con la democracia representativa y participativa.

Señalan que las asambleas realizadas en San Ramón y Alajuela no cumplen con los requisitos legales para constituirse como una Asamblea Nacional válida, al no respetarse los criterios de quórum ni de representación.

En consecuencia, consideran que las decisiones tomadas en ese contexto carecen de legitimidad y no pueden afectar la estructura interna del partido ni la selección de sus candidatos.

Álvaro Ramos, candidato PLN 2026 – Fotografía: Wilbert Hernández

Asimismo, los denunciantes critican al TSE por haber avalado estas actuaciones, permitiendo que el PLN opere fuera del marco legal establecido por la Constitución y el Código Electoral.

Por todo lo anterior, solicitan que se declare la inaplicación de las resoluciones mencionadas y la nulidad absoluta de la Asamblea Nacional del PLN, por considerarlas contrarias al orden constitucional y a los principios democráticos que deben regir el sistema electoral costarricense.

Según los chavistas, de acuerdo con el resultado, el PLN podría quedar fuera de las elecciones nacionales del 1° de febrero de 2026. Ahora resta esperar la resolución del TSE.