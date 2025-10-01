Rodrigo Chaves aprovechó su “última conferencia de prensa” para lanzar dardos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el inicio de la veda electoral.

Según manifestó el presidente de la República, “el TSE alteró la Ley como les doy la gana”, así como sostiene que la interpretación dada por el máximo ente electoral en Costa Rica era sesgada y “se brincó” el rol de la Asamblea Legislativa creando normativa.

“Lo que hizo el TSE es una interpretación arbitraria y vergonzosa, ¡inventaron legislación!”, señaló Chaves.

De acuerdo con el criterio del mandatario, el Tribunal no aplicó los mismos parámetros en otras campañas políticas, comparando la medida con metodologías aplicadas en otros países de régimen dictatorial como Nicaragua y Venezuela.

Además, asegura que existen influencias de figuras políticas que provienen de otras agrupaciones. “Termino con dolor en el corazón”, puntualizó Chaves.

En entrevista con Grupo Extra, Eugenia Zamora, presidenta del TSE aclaró que no existía ninguna interpretación antojadiza impuesta por el Tribunal, sino que “es un silencio que manda la Constitución”.