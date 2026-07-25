Chaves tras captura de ‘Diablo’: “Arreglaron la torta que se jalaron hace 10 años”

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, dio sus impresiones sobre el operativo de este viernes que culminó en la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El expresidente dijo que las labores del Poder Judicial fueron que “arreglaron la torta que se jalaron hace 10 años”.

“Lo tenían agarrado por dos asesinatos hace 10 años (..) y en el gobierno de Luis Guillermo Solís, lo pusieron a firmar al angelito este (alias ‘Diablo’)”, mencionó Chaves.

Además, felicitó a quienes calificó como “oficiales de verdad” por la captura de este sujeto.

El jerarca indicó que estos oficiales le “pusieron el pecho a las balas”, por lo que pide a Dios que los 8 heridos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), logren recuperarse.

Las palabras de Chaves fueron dadas en la tarima principal del parque Recaredo Briceño de Nicoya en la ronda de preguntas de la prensa posterior al Consejo de Gobierno.