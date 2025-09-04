El presidente Rodrigo Chaves aseguró a Diario Extra que no se arrepiente de minimizar la crisis de inseguridad que vive Costa Rica, ya que, según él, gracias a los esfuerzos del Poder Ejecutivo se logró contener las estadísticas de homicidios. Además, afirmó que otros delitos sí han disminuido durante su Gobierno.

“A hoy tenemos, con respecto al año pasado, tres homicidios menos. ¿Nos va a cambiar el mundo? No, no lo cambia, pero estamos sosteniendo el número de asesinatos. Pero no, no es como lo quieren poner, los crímenes contra la propiedad han caído, los asaltos han caído”, agregó el mandatario. Chaves señaló que la responsabilidad de la inseguridad debe repartirse entre los diputados y el Poder Judicial. También cuestionó al Ministerio Público y a los jueces por la liberación temprana de personas ligadas al crimen organizado, al afirmar que no son condenadas a pesar de que la Fuerza Pública las detiene en reiteradas ocasiones.

“No me arrepiento de haberlo dicho. Aquí la responsabilidad está claramente en el Poder Judicial, particularmente en una Sala Tercera, una Corte Plena absolutamente disfuncional y sin responsabilidad de las decisiones más absurdas de una fiscalía cada día peor, en caída libre, así como de una Asamblea que no ha querido endurecer la mano”, comentó Chaves. Incluso, pidió a las empresas encuestadoras consultar a los costarricenses quién tiene la culpa de la situación de homicidios: la Fuerza Pública, el Poder Judicial, el Gobierno o la Asamblea Legislativa. Aseguró que todos “se van a caer en cruz cuando vean los resultados”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, insistió en que se está haciendo todo lo posible para proteger a la población y sostuvo que los homicidios se han reducido en comparación con las proyecciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con cifras de esa entidad, el país suma 588 homicidios en lo que va del año y, según las estimaciones, al cierre podrían alcanzarse entre 850 y 900 asesinatos. De cumplirse esas proyecciones, la administración Chaves Robles cerraría sus cuatro años como uno de los cuatrienios más violentos en la historia del país.