Chaves sobre quórum en la Asamblea: “no voy a honrar a esos diputados”

El presidente Rodrigo Chaves fue consultado sobre su criterio acerca del comportamiento de los diputados de la Asamblea Legislativa, donde no hubo quórum debido a las ausencias.
Ante esto, algunos diputados como Oscar Izquierdo (PLN) y Priscila Vindas (FA) fueron críticos con el accionar de los oficialistas e inclusive aseguraron que están protegiendo al diputado de Nueva República Fabricio Alvarado, señalado de un presunto acoso sexual.
Ante esto, Chaves prefirió no dar detalles y no referirse.
“No voy a honrar a esos diputados”, exclamó.
Además, fue sarcástico con el accionar de Rodrigo Arias:
“Arias tuvo que leerse el discurso de despedida”, finalizó.
El presidente no define su futuro luego de entregar el mando el próximo 8 de mayo.