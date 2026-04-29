Chaves sobre quórum en la Asamblea: “no voy a honrar a esos diputados”

El presidente Rodrigo Chaves fue consultado sobre su criterio acerca del comportamiento de los diputados de la Asamblea Legislativa, donde no hubo quórum debido a las ausencias.

Ante esto, algunos diputados como Oscar Izquierdo (PLN) y Priscila Vindas (FA) fueron críticos con el accionar de los oficialistas e inclusive aseguraron que están protegiendo al diputado de Nueva República Fabricio Alvarado, señalado de un presunto acoso sexual.

Rodrigo Arias, presidente del Congreso. Foto: Mauricio Aguilar.

Ante esto, Chaves prefirió no dar detalles y no referirse.

“No voy a honrar a esos diputados”, exclamó.

Además, fue sarcástico con el accionar de Rodrigo Arias:

“Arias tuvo que leerse el discurso de despedida”, finalizó.

El presidente no define su futuro luego de entregar el mando el próximo 8 de mayo.