Rodrigo Chaves aseguró que no renuncia a su inmunidad porque teme abrir espacios a las otras causas penales que están abiertas en su contra.

Según respondió el mandatario a la consulta de la diputada frenteamplista Rocío Alfaro, este escenario está descartado de momento a pesar de que insiste en que el Caso BCIE no tiene ningún sustento.

“Me preocupa abrir el portón para que se abran otros 120 casos más, igual de frívolos y sin sentido”, aseguró Chaves.

Ante esto, la diputada le recordó al presidente que a inmunidad solamente se le levantaría para esta causa penal por lo que no se abrirían portillos en otras causas que el mandatario considera que no tienen fundamentos.

“Esa es una posición de respeto al país que no voy a ejercer”, concluyó el presidente.