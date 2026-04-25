Durante una de las últimas conferencias de Rodrigo Chaves, antes de entregar el mandato a Laura Fernández, el presidente cuestionó nuevamente al Poder Judicial, al asegurar que “es el último bastión por limpiar”.

En su discurso, el mandatario estableció una hoja de ruta para el periodo legislativo que inicia, vinculando la labor de los nuevos diputados con la transformación de la administración de justicia.

“El mayor monumento que ustedes le pueden dar a la patria es limpiar las instituciones de este país. El que nos falta es el Poder Judicial”, declaró el jerarca ante los asistentes de su gira en Peñas Blancas.

El presidente abordó las interpretaciones sobre sus manifestaciones respecto a la independencia de poderes. En este sentido, sostuvo que su postura no constituye una agresión hacia el sistema democrático.

“Eso no es atacar las instituciones, eso es limpiar nuestras instituciones”, argumentó.

De la misma forma, utilizó términos específicos para describir su objetivo en dicha instancia, mencionando la necesidad de “sacar y limpiar la basura del Poder Judicial”, al cual calificó como el “último bastión de las castas políticas corruptas”.

Instrucciones a la Asamblea Legislativa

El discurso incluyó un mensaje dirigido a los legisladores que integrarán el Congreso. El presidente vinculó la posibilidad de realizar cambios en el Poder Judicial con la conformación de una mayoría legislativa calificada.

“Los diputados que ustedes enviaron al Congreso encontrarán 38 patriotas para terminar de limpiar el último bastión de las castas políticas corruptas”, manifestó.

Además, dedicó una parte de su intervención a relatar situaciones que han afectado a miembros de su equipo de trabajo. Citó los casos de la diputada Pilar Cisneros y la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel.

“A doña Marta Eugenia le montaron un caso de la corrupción de las estructuras tradicionales de poder. A doña Pilar la insultaron sin medida… y a mí me trataron de meter a la cárcel levantándome la inmunidad”, detalló Chaves.

El mandatario concluyó afirmando que se retira “en paz” tras evaluar su desempeño y el de su equipo.