El presidente Rodrigo Chaves reaccionó al voto negativo de los diputados para levantarme la inmunidad, asegurando que “ganó Costa Rica” y “se despertó feliz“, por lo que agradeció a los 21 legisladores que le permitieron seguir teniendo el fuero hasta mayo de 2026.

Las declaraciones se dieron durante la inauguración de la nueva Área de Salud de Carrillo, donde aprovechó para referirse a la votación de este lunes.

“Esos patriotas impidieron que se avasallara la protección que tienen todos los miembros de los supremos poderes para impedir precisamente lo que estaba ocurriendo: una persecución política disfrazada da la manera más burda, cobarde y mentirosa. La patria respetó a la mayoría de costarricenses“, aseguró el mandatario.

En medio de la expectativa y tras un debate que se prolongó por casi 5 horas, la oposición quedó a 4 de los 38 votos necesarios para que Chaves fuera procesado por la Sala Tercera debido a la acusación en su contra por sus supuestas actuaciones en el Caso BCIE.