Chaves sobre gestos en Cartago: “Es parte de nuestra cultura”

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, le dijo al ministro Rodrigo Chaves, que sus gestos de “lero lero” en Cartago, fueron un “error”.

Fernández añadió que no es su estilo de comunicar, pero que respeta que es “Rodrigo Chaves siendo Rodrigo Chaves”.

El Ministro aseguró que va a dirigir el llamado de atención, pero que no promete no volver hacerlo.

Chaves alegó que esto es parte de la cultura costarricense.

“Tenía dos opciones: dejar hablarlo solo o desactivar el argumento de él con un lero lero”, dijo el ministro sobre intercambio con ciudadano en Cartago.