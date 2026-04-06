El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que su sucesora, Laura Fernández Delgado, se convertirá en la mejor mandataria en la historia del país.

Durante su visita a Peralta de Turrialba para dar anuncios sobre el sector agro, el jerarca aprovechó para elogiar a la actual ministra de la Presidencia al asegurar que solo se podrá comparar con Juan Rafael Mora Porras.

“Ella va a ser, si Dios me escucha, la mejor presidente de la historia de Costa Rica, después de Juanito Mora. Dios quiera no tengamos un desafío como el que tuvo que enfrentar la generación de 1856. Aunque los filibusteros hoy ya no vienen de afuera, son criollos y ustedes los conocen”, subrayó Chaves.

Además, aprovechó su última visita a Cartago para pedirle al pueblo que “no me abandonen a doña Laura” pues sostiene que su lucha debe continuar “porque esto no ha terminado”.

De igual forma, allanó el camino para Yara Jiménez, pidiéndole un aplauso a la futura diputada oficialista, quien eventualmente llegaría a presidir el Congreso.

En medio de algunos anuncios sobre mejoras en el riego de los campos para la agricultura, Chaves también tuvo tiempo para fustigar a los gobiernos anteriores, principalmente a los expresidentes José María Figueres y Luis Guillermo Solís, pues les recriminó el tema del cierre a Incofer e “inundar la carretera a Limón”.