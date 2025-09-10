El presidente de la República, Rodrigo Chaves, reaccionó a los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR de este miércoles, donde afirmó que los resultados se quedaron cortos en la medición de su popularidad.

Chaves declaró que calcula que a la encuesta, el CIEP le podó a los resultados a su favor.

“Como dijo el mismo CIEP: ningún otro Gobierno en la historia, desde que hay encuestas, han tenido un apoyo tan amplio y sostenido. Tengo que ser franco, comparando con otras fuentes de información, calculo que el CIEP le podó a esos números dos dígitos“, dijo el mandatario.

Chaves aseguró que esto ocurre porque “ellos tienen que jugar su juego. Dependen del FEES”.

Resultados del CIEP

Un 57% de la población aún no define su voto para la presidencia y un 70% no sabe por quién votar en la elección legislativa.

Labor de las instituciones

Según el CIEP, los resultados de las instituciones son: