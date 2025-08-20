El presidente Rodrigo Chaves aseguró durante la conferencia de prensa habitual de los miércoles que la crisis de violencia que sufre el país “no es tan grande” como se está diciendo.

Aunque el mandatario reconoció que sí existen estadísticas elevadas para lo que Costa Rica debería estar acostumbrado, reiteró su tesis sobre que la problemática recae la Asamblea Legislativa y Poder Judicial.

“Siguen las voces que quieren engañarlo a usted sobre cuáles son las causas de los homicidios y el desastre en seguridad pública, que no es tan grande como lo quieren poner, pero es excesivo para una nación como la nuestra“, subrayó Chaves.

Según el mandatario, la responsabilidad se la deben repartir entre los diputados que “no quieren endurecer las leyes” y “una fiscalía incompetente”.

Para julio de este año, Costa Rica ya había superado los 500 homicidios y según proyecciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el cierre de año se podrían alcanzar entre 850 y 900 asesinatos, similar al 2024 y 2023.