Chaves señala a diputado electo del FA por desastre en Crucitas

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, señaló al diputado electo por el Frente Amplio, Edgardo Araya, como el principal responsable del desastre en Crucitas.

“Edgardo Araya es el padre del desastre en Crucitas”, dijo el mandatario.

Chaves mencionó en conferencia de prensa que el próximo legislador pretende hacer “queserías y lecherías” en esa zona del país.

“Vea la clase de estúpido que es ese ser humano”, mencionó el presidente en referencia a Araya.

El presidente dio estas declaraciones durante la conferencia de prensa habitual de cada miércoles mientras respondía a una consulta sobre obras en Playa Panamá y Papagayo.

Edgardo Araya ya fue diputado en el 2014.

Mediante su encargado de prensa, el diputado Araya indicó que no se referirá a lo dicho por el presidente.