Chaves se reúne con diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, acudió este lunes a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El encuentro se desarrolla en la sala de reuniones de la fracción oficialista en el Congreso.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre los temas que motivaron la visita del jerarca. Sin embargo, de manera extraoficial Grupo Extra conoció que Chaves acudió al Parlamento para atender “las inquietudes” de los legisladores del PPSO.

Tampoco se ha precisado cuánto tiempo se extenderá la reunión ni si, al finalizar, el ministro brindará declaraciones a los medios de comunicación.

Se espera que el jerarca brinde declaraciones tras el encuentro con los legisladores.