Rodrigo Chaves seguirá teniendo inmunidad presidencial al haber descartado su renuncia al cargo como presidente de la República.

Pese a que en las últimas semanas una serie de especulaciones (incluso hechas por el mismo mandatario) hicieron creer que podría salir de Zapote para optar por una curul en las próximas elecciones, Chaves dijo que seguirá en el puesto hasta el 8 de mayo de 2026.

“Si lo pensé, no lo había pensado hasta que alguien salió con la ocurrencia. Después de haberlo pensado, le pedí sabiduría a Dios, ojalá me la haya dado, lo conversé con la gente cercana y llegué a la conclusión de que puedo contribuir a la patria en cualquiera de las dos posiciones. Sí, la decisión fue quedarme de presidente de la República. No voy a renunciar y continuaré luchando desde esta silla”, agregó el mandatario.

La salida de Chaves se barajó como una posibilidad debido a que varios analistas e incluso miembros del oficialismo aseguraron que, si el mandatario hubiera encabezado la papeleta, habrían podido alcanzar una mayoría aplastante en la próxima Asamblea Legislativa.

“No hay necesidad de hacerlo (ir como diputado). ¿Para qué ir a convencer a un pueblo dejando el puesto que ustedes me dieron? ¿Convencerlos de algo que está clarísimo en la mente de este pueblo maravilloso? No hace falta que Rodrigo Chaves vaya a una campaña política a decirle lo que el pueblo ya sabe”, aseveró.

Aunque Chaves descartó que esta decisión tuviera alguna relación con el proceso judicial en curso, la medida tomada por el mandatario le asegura continuar con el fuero que lo protege en los procesos judiciales.

Mientras tanto, desde Cuesta de Moras, los diputados Daniel Vargas, del oficialismo; Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), serán los tres legisladores que integrarán una comisión especial para analizar el expediente judicial que pide el levantamiento de la inmunidad contra Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Este órgano deberá, en un plazo de 20 días, conocer el expediente judicial del caso y las pruebas, e incluso llamar a audiencias privadas a los involucrados, para luego emitir una recomendación al plenario.

Después de eso, los diputados deberán votar el asunto, donde se requiere una mayoría de 38 legisladores.