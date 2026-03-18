Chaves promete revisar 100% de exportaciones para frenar tráfico de cocaína

El presidente Rodrigo Chaves arrancó su gira por la provincia de Guanacaste con la presentación de los nuevos escáneres antidrogas que se instalarán en el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas.

Los dispositivos donados por el gobierno estadounidense forman parte del plan para blindar las fronteras terrestres y limitar el trasiego de sustancias.

Foto: Isaac Villalta

“Hoy es un día histórico para Costa Rica, me siento tan orgulloso, compatriotas, gracias a los amigos de los Estados Unidos y a pesar de la oposición de la contralora y muchos diputados, hoy Costa Rica tiene tecnología de primer mundo para evitar que se exporte el veneno de la cocaína”, subrayó Chaves.

Con esta medida, el país ya colocó escáneres en Moín, Japdeva, Caldera, Paso Canoas y ahora Peñas Blancas.

Por su parte, Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, argumentó que estos artefactos buscarán que toda la mercancía que salga del país pueda ser revisada con tecnología de punta.

“Somos el líder regional del escaneo, ninguna nación ha logrado escanear el 100% de sus exportaciones”, aseguró Zamora.

La conferencia de prensa especial desde Peñas Blancas se convirtió en el acto de inicio de la última gira del mandatario y sus jerarcas por Guanacaste, la cual se extenderá hasta este viernes 20 de marzo.

Foto: Isaac Villalta

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