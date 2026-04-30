El presidente Rodrigo Chaves aseguró que el gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, y la fracción oficialista impulsarán medidas para eliminar obstáculos para el sector privado.

Así lo señaló durante el acto de inauguración de una nueva planta de Coca-Cola FEMSA este jueves.

Foto: Jorge Castillo.

“Sector privado, con permiso de la presidenta electa les puedo asegurar que el gobierno de la continuidad seguirá revisando cada regulación, cada requisito para valorar la necesidad del colectivo de mantenerlo”, dijo Chaves.

A la vez, mencionó que, cuando el actual vicepresidente electo, Francisco Gamboa, se desempeñó como ministro de Economía, Industria y Comercio se encontraron “170 regulaciones (para el sector privado) que no tenían sentido”.

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“Creo que el gobierno de doña Laura y la fracción legislativa va a ponerse la mano en el corazón para decir: quitemos los obstáculos innecesarios al emprendimiento y la generación de riqueza”, señaló el mandatario.

Además de Chaves y Fernández, asistieron al evento algunos diputados electos, como Juan Manuel Quesada, Esmeralda Britton y Nogui Acosta. También estuvo presente el vicepresidente electo, Francisco Gamboa.

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Defendió el tipo de cambio

El mandatario defendió la política cambiaria de Costa Rica y aseguró que, a raíz de la apreciación del colón frente al dólar, el país puede importar bienes de una mejor manera.

“Costa Rica está importando café, porque hay más capacidad de consumo”, dijo Chaves.

“El tipo de cambio, contrario a las anteriores administraciones del Banco Central, no se manejó para beneficiar a algunos sectores”, añadió.

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Criticó al régimen venezolano

Durante su discurso, el mandatario criticó las políticas económicas del régimen de Venezuela, del que señaló que ha provocado que el salario mínimo sea equivalente a 3 dólares.

“No podemos pretender que exista un sector privado exitoso en una economía fracasada. Hay gente que ha llevado esa falta dicotomía a esos extremos con ejemplos como los de Venezuela. Con inflación, que ha hecho que el salario mínimo de Venezuela ande en dos dólares o tres”, señaló Chaves.

Foto: Jorge Castillo.

Chaves también cuestionó a la Asamblea Legislativa saliente, a la que acusó de bloquear el paso al financiamiento.

“El Congreso aprueba el presupuesto y el gobierno va a ver a dónde es más barato y conveniente para financiar la deuda de todos los costarricenses. A nosotros, en este gobierno, las fracciones anteriores nos hicieron rehenes de los caprichos fiscales”, señaló.