El presidente de la República, Rodrigo Chaves, participó este jueves 2 de octubre en una “jornada de oración” con representantes de La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) donde además se comprometió a modificar la norma técnica relacionada con el aborto terapéutico.

Así lo dio a conocer la propia Alianza Evangélica, tras un comunicado. Cabe señalar que Casa Presidencial no informó sobre esta actividad del mandatario, como es habitual que se dé a conocer la agenda diaria del presidente.

“Como pueblo cristiano creemos que la oración tiene poder y es nuestra responsabilidad clamar por nuestras autoridades, tal como lo enseña la Biblia”, afirmó el pastor Ronald Vargas, presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense.

La actividad no fue anunciada previamente por Casa Presidencial. Foto cortesía.

Norma técnica

“En este evento, el presidente de la República anunció que antes del 15 de octubre modificaría la Norma Técnica contra el aborto terapéutica, que fue decretada en la anterior administración y con la cual el sector conservador tiene serias dudas de su alcance”, indicó el comunicado.

“Expresamos nuestra satisfacción ante el reciente anuncio del presidente Rodrigo Chaves de modificar la norma técnica relacionada con el aborto terapéutico, lo cual consideramos una excelente noticia que celebramos con gratitud. Este anuncio representa un paso muy importante en la defensa de la vida y es algo que todo el pueblo evangélico y conservador esperaba, porque era muy preocupante lo que se establecía en esta norma”, agregó Vargas.

La FAEC reafirma su compromiso de seguir siendo un puente de fe, unidad y esperanza para la sociedad costarricense, procurando siempre el bien común y la defensa de los principios que sostienen la vida y la familia.