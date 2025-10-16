Chaves pide ayuda a Sala IV para definir alcances del TSE 

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, interpuso un recurso conocido como “procedimiento de conflicto de competencias” ante la Sala Constitucional, para que este órgano defina los alcances que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en relación con la veda electoral y el proceso de levantamiento de inmunidad.

Según explicó el mandatario, la solicitud se presenta porque considera que existe un conflicto en el cumplimiento de deberes entre ambas instituciones, ya que las medidas que deben adoptar desde Zapote limitan la rendición de cuentas.

Además, sostiene que la investigación por supuestos actos de beligerancia política representa otro punto de fricción entre ambas instancias, que, a su criterio, debe resolver la Sala IV.

“El Tribunal tiene una bronca con el Gobierno del tamaño de la catedral. Esa bronca tiene dos acciones totalmente ilegítimas: una es la mordaza y otra el temita de la beligerancia política y pedir que me levante la inmunidad”, comentó el mandatario. El asesor legal del presidente, Eduardo Mora, indicó que presentaron la gestión para que se determine si deben prevalecer las responsabilidades que tiene el TSE en el artículo 102 de la Constitución Política, referente a su función electoral, o las que establece el artículo 11, sobre la obligación de rendir cuentas.

“El procedimiento de conflicto de competencias no es un recurso de amparo ni una acción de inconstitucionalidad. Es una definición sobre qué le compete a cada poder, en este caso al Ejecutivo y al Electoral. En ocho días el Tribunal deberá presentar sus argumentos y la Sala IV tendrá diez días después para emitir la resolución definitiva”, subrayó Mora.

Ante este panorama, Chaves afirmó que la Sala tendrá que definir “si le va a ceder el terreno constitucional porque, por razones politiqueras, va a dejar que el TSE se brinque de manera vergonzosa la Constitución” o si le dará la razón al Ejecutivo.