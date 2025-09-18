El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, no asistirá a la Asamblea Legislativa el lunes 22 de setiembre para la votación sobre el levantamiento de su inmunidad.

Así lo confirmó el propio mandatario durante la conferencia de prensa habitual de este miércoles.

Según Chaves, la acusación carece de fundamentos suficientes para justificar el “show político” que, asegura, se montó alrededor del tema.

“Esa comedia va a ser votada el lunes que viene y yo no me presentaré al Congreso a interactuar con este tema absurdo de Arias y sus secuaces. No voy a ir porque este asunto no tiene pies ni cabeza. Yo no me voy a presentar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable que ha montado Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externas”, afirmó.

Además, reiteró que la tesis del testigo de la corona, Christian Bulgarelli, no tiene sustento legal y se contradice en su versión. Por eso insiste en que todo responde a una persecución política en su contra.

De haber asistido, Chaves disponía de 30 minutos para dirigirse a los legisladores antes de la votación, aunque sin la posibilidad de estar acompañado por su abogado.

“He sido el primer presidente y el único que ha denunciado la corrupción, les he dado la cara y eso motivó una persecución. Eso es una farsa, es un show, una comedia bufa donde hay un espectáculo lamentable que da vergüenza jurídica y ya quedó como una mancha en la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Son instituciones que no tienen el respeto del pueblo”, agregó.

En un inicio, Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, aseguró que el mandatario había reservado y confirmado la fecha. Esa declaración motivó a que los diputados mantuvieran el 22 de setiembre como día de votación, pese a la solicitud del legislador Eliécer Feinzaig de mover la fecha.

“En ese 24 que proponen será imposible porque se inauguran los escáneres en Japdeva y Caldera. Vienen autoridades de los Estados Unidos, es una actividad grande, entonces es imposible. El 22, como se había avisado con tiempo, ya él (Chaves) lo tenía reservado y había confirmado que sí podía”, explicó Cisneros en aquella oportunidad.

Para levantar el fuero del presidente, los diputados requieren 38 votos.