El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no se presentará ante los diputados el próximo lunes 22 de setiembre para participar en la votación sobre el levantamiento de su inmunidad.

Así lo confirmó el propio mandatario durante la conferencia de prensa de este miércoles.

Según argumentó Chaves, la acusación no tiene fundamentos suficientes para todo el “show político” que asegura se montó alrededor del tema.

“Yo no me voy a presentar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable que ha montado Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externas”, aseguró.

En un principio, Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, aseguró que el mandatario había apartado y confirmado la fecha, lo cual motivó a que los legisladores no cambiaran la fecha de la votación, pese a la solicitud de Eli Feinzaig de mover el día.

“He sido el primer presidente y el único que ha denunciado la corrupción, les he dado la cara y eso motivó a una persecución en mi contra”, subrayó Chaves.

Chaves tenía un tiempo de 30 minutos para hablar a los legisladores antes de votar la decisión.

Para que los diputados levanten el fuero del Presidente se ocupan 38 votos.

La Fiscalía General acusa al mandatario y al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, del delito de concusión, tras los contratos que se dieron a la empresa de Christian Bulgarelli con el Banco Centroamericano de Integración Económica.