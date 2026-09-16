Chaves niega haberle hecho ofrecimientos indebidos a diputado del PLN

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, negó este miércoles haber realizado ofrecimientos al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Jesús Calderón, luego de que en los últimos días trascendieran versiones sobre supuestas presiones a legisladores verdiblancos.

“Son rumores y falsedades, pero imagínense que cada rumor que aparezca yo me ponga a defenderlo”, respondió Chaves al ser consultado sobre el caso.

La polémica surgió durante la discusión sobre la continuidad de la magistrada Julia Varela. El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, dijo que habían existido presiones hacia diputados de su bancada, aunque no confirmó los detalles más graves que circularon sobre supuestos ofrecimientos económicos o amenazas relacionadas con una concesión.

Dice que diputado no paga impuestos

Tras negar los supuestos ofrecimientos, Chaves dirigió sus cuestionamientos hacia Calderón y una cooperativa que vinculó con el legislador.

El ministro también recordó que Calderón fue gerente de esa organización antes de llegar al Congreso y se refirió al legislador por el apodo de “Chuleta”.

“Lo que sí sabemos es que esa cooperativa no paga impuestos ni presenta estado de resultados ni cumple con sus obligaciones desde el año 2018”, afirmó.

Además, Chaves aseguró que el Gobierno se encuentra verificando información relacionada con la gestión de Calderón en esa organización.

“Más bien estamos verificando información a ver si se puede acreditar que él usó su posición en un tráfico de influencias para asegurarle contratos y pagos a alguna gente cercana a él”, manifestó.

El diputado Jesús Calderón. Foto: Mauricio Aguilar.

Rumores legislativos

Las versiones sobre Calderón comenzaron a circular la semana anterior, cuando se habló de supuestos contactos desde el Gobierno para conseguir votos contra la continuidad de Varela.

Algunos reportes periodísticos señalaron presuntos ofrecimientos para ayudar con deudas e incluso supuestas presiones relacionadas con una concesión; esos extremos no han sido acreditados públicamente.

Chaves aprovechó la consulta para pedir a Calderón y al resto de diputados de oposición que no apoyen futuras reelecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.