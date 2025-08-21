El presidente Rodrigo Chaves aseguró que la crisis de violencia que enfrenta el país “no es tan grande” como se dice, aunque reconoció que sí existen estadísticas elevadas para lo que Costa Rica está acostumbrada.

Durante la conferencia de prensa habitual de los miércoles, el mandatario se refirió a la ola de homicidios y reiteró su tesis de que la problemática recae en la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

“Siguen las voces que quieren engañarlo a usted sobre cuáles son las causas de los homicidios y el desastre en seguridad pública, que no es tan grande como lo quieren poner, pero es excesivo para una nación como la nuestra”, subrayó Chaves.

Según el mandatario, la responsabilidad se la deben repartir entre los diputados que “no quieren endurecer las leyes” y “una fiscalía incompetente”.

También señaló al Ministerio Público y a los jueces por la liberación temprana de personas vinculadas con casos de crimen organizado, al afirmar que no son condenadas a pesar de que la Fuerza Pública las detiene en varias ocasiones, pero siguen en libertad. “Carlo, ¿usted no tiene mejores cosas que hacer que inventarme casos a mí? ¿No es mejor ver qué está pasando en su fiscalía? Elevan a juicio y después dicen ‘no, mejor no’. ¿Qué puede pasar en ese intermedio?”, cuestionó Chaves.

De acuerdo con las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país suma 553 homicidios en lo que va del año y, según las proyecciones, al cierre podrían alcanzarse entre 850 y 900 asesinatos.

Es decir, más que en el 2024 y muy cerca del 2023, año más violento en la historia de Costa Rica con 907 homicidios.

Además, las autoridades advierten que los asesinatos ya no ocurren únicamente en barrios conflictivos o en horarios nocturnos, sino a cualquier hora del día y con víctimas colaterales.

La Policía mantiene reuniones de coordinación interinstitucional para intercambiar información de inteligencia y contener la escalada de violencia en San José y otras regiones.