Los diputados de la Asamblea Legislativa no obtuvieron los 38 votos necesarios para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Los legisladores obtuvieron únicamente 34 votos, dio a conocer el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.

21 diputados votaron en contra.

¿Qué sigue?

Al optar la Asamblea Legislativa por mantener la inmunidad del presidente, el proceso ahora queda en suspenso hasta el final del mandato presidencial.

El expediente solo podría reactivarse una vez concluido el periodo de gobierno o en caso de que el presidente ya no ocupe un cargo con fuero especial.

El caso

El Fiscal General, Carlo Díaz, acusa al mandatario y al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives del delito de concusión, el cual significa obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.

Se trata del caso de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $405.800.

La Fiscalía señala una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría dado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona adjudicada con el contrato del BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial.

Según Díaz, se trataría de un monto de $32 mil para la compra de una casa.

Al tratarse de miembros de los supremos poderes de la República, se debe realizar un procedimiento para levantar la inmunidad que los da la Constitución Política y así poder juzgarlos.

En colaboración del periodista Daniel Suárez.