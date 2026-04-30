Chaves: “Lo mejor está por venir”

En un ambiente cargado de emotividad y simbolismo político, la penúltima conferencia de prensa del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se convirtió en el escenario de una despedida para una de las figuras más mediáticas de su administración: la diputada oficialista Pilar Cisneros.

La frase que selló el encuentro y que ya resuena como el nuevo lema de la transición fue: “Lo mejor está por venir”.

Durante la intervención final del mandatario después de la conferencia en Puntarenas durante su gira, Cisneros rompió su imagen de “dama de hierro” al quebrarse y terminar en lágrimas tras las palabras de agradecimiento del presidente, marcando el fin de su periodo en la Asamblea Legislativa.

El presidente Chaves, fiel a su estilo directo, aprovechó los micrófonos para exaltar la figura de la jefe de fracción del oficialismo, a quien calificó como una “dama de acero inoxidable, inquebrantable”. Frente un escenario que coreaba su nombre, la legisladora no pudo contener la emoción cuando el mandatario recordó las “decisiones difíciles” y el “duro enfrentamiento con los enemigos de la patria” que marcaron su gestión.



Conferencia se enfocó en anuncios para el sector pesquero.

“Me hacen hablar cuando estoy hecho un mar de lágrimas.

No se vale”, expresó Cisneros con la voz quebrada cuando el público y el propio presidente le solicitaron que dirigiera unas últimas palabras.

La diputada agradeció profundamente al pueblo de Costa Rica y a sus ocho compañeros de bancada, asegurando que representar a los ciudadanos en el Congreso ha sido el mayor honor de su carrera. “Eso es para que vean que no soy de hierro… ni de hierro ni de acero, pero de algo pueden estar seguros: amo a este país y seguiré luchando para que tengan un país mejor”, sentenció antes de retirarse del podio.

Por su parte, el presidente Chaves utilizó su intervención para proyectar un mensaje de optimismo y continuidad, centrado en la figura de Laura Fernández, que asumirá las riendas del país el próximo 8 de mayo. Chaves fue enfático al señalar que, aunque él y Cisneros se retiran con la tranquilidad del deber cumplido tras haber entregado obras y enfrentado a quienes llamó “enemigos de la patria”, la misión no ha terminado.

Dirigiéndose a los 31 nuevos diputados que asumirán funciones, los calificó como “héroes”, instándolos a no fallarle al país y a evitar que entre sus filas aparezca “ningún Judas”. Esto en referencia a las diputadas María Marta Padilla y Luz Mary Alpízar, quienes se apartaron de la línea de gobierno.

“Estamos felices porque tenemos certeza que en 4 años la puntarenense valiente se va a despedir del pueblo diciendo que Costa Rica va a estar mejor que cuando ella lo recibió”, afirmó Chaves en referencia a Fernández.

La futura presidenta también participó del emotivo momento, dedicándole unas palabras a Cisneros: “Bendita la hora que tuvimos a una señora que está en el corazón de todos los ticos”.

Con el compromiso de una última conferencia el próximo miércoles, Rodrigo Chaves cerró su participación reiterando su preferencia por ser recordado como un presidente “peleón” antes que “cobarde”, dejando el futuro político en manos de su sucesora.