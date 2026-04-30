El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) inauguró este jueves 30 de una delegación de la Fuerza Pública en Hatillo centro.

El titular del MSP, Mario Zamora, aseguró que esta es la delegación número 46 que se estrena durante la administración de Rodrigo Chaves.

“Colegas de Fuerza Pública gracias por seguir prestando el servicio de seguridad pública en condiciones muy lamentables y que hoy por dicha estamos corrigiendo”, dijo Zamora.

En el acto estuvieron presentes la presidenta electa, Laura Fernández; el presidente Rodrigo Chaves, el próximo jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, la diputada electa, Esmeralda Britton; y la diputada saliente Pilar Cisneros. Durante la inauguración, Zamora aseguró que el gobierno de Chaves logró un aumento salarial importante para los funcionarios de Fuerza Pública.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves destacó los avances durante su administración en temas de seguridad.

“También celebramos que ya está a la vista, que ya estamos a punto de terminar dos obras fundamentales, el C5 de la Policía, control, comando, inteligencia, todo ahí. De hecho, esta delegación ya está prevista para conectarse cuando doña Laura, en un día glorioso, va a ir a inaugurar el C5, a ver si se nos escapan en flagrancia estos enemigos del pueblo, los criminales”, dijo Chaves.

A la vez, reiteró que en el próximo período constitucional se tendrán que aprobar reformas para “limpiar” el Poder Judicial.