El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles desde Guanacaste la ruptura casi total de las relaciones diplomáticas con Cuba.

El presidente Rodrigo Chaves sintetizó la postura del Ejecutivo con una frase contundente: “Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Así de fácil, cada pueblo debe hacerlo por sí mismo, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad a un régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy”.

El mandatario aseguró que la decisión responde a la situación interna cubana, pues expresó que “no reconoceremos la legitimidad de ese gobierno en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa, donde millones de personas viven bajo un sistema que ha fracasado y que no permite el progreso ni la libertad”, declaró.

Además, Chaves insistió en que el modelo político cubano ha derivado en un deterioro sostenido, pues “deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde se ha instaurado, y que solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso”.

Por su parte, el canciller Arnoldo André Tinoco respaldó estas afirmaciones con base en reportes internacionales donde, según el representante internacional, “durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, así como el deterioro de las condiciones de vida, la escasez de bienes esenciales y dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos”.

Como consecuencia, el Gobierno anunció el cierre de su embajada en La Habana y solicitó la salida del personal diplomático cubano en San José, manteniendo únicamente funciones consulares.

La presidenta electa Laura Fernández respaldó la medida y la calificó como un mensaje político.

“Esta es una señal muy clara de que Costa Rica no va a consentir violaciones a los derechos humanos, y que lo que ocurre en Cuba debe servir como ejemplo de lo que un régimen de este tipo puede provocar en una sociedad”, manifestó.

Alineación con Estados Unidos

El analista político Sergio Araya advirtió que la medida podría ser un paso previo a una ruptura total o una forma de presión internacional pues, según el contexto, “cuando un Estado decide llevar a la mínima expresión sus relaciones con otro, puede ser el anticipo de una ruptura total o una forma de presionar para concretar un propósito de corto plazo, dependiendo del contexto y de la relación histórica entre ambos países”.

Para Araya, la decisión del Gobierno podría estar vinculado con el contexto geopolítico reciente, esto tras la participación de Chaves y Fernández en una reunión convocada por el presidente norteamericano Donald Trump.