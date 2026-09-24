Chaves fue mejor evaluado como Presidente que como ministro

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El expresidente y ahora Ministro, Rodrigo Chaves, obtuvo mejores valoraciones como mandatario que en sus nuevos cargos bajo la administración Fernández Delgado.

Así lo revela la encuesta de percepción de la población costarricense sobre la política nacional de IDESPO-UNA.

El ministro de Hacienda y Presidencia obtuvo una calificación de 6.23 en una escala del 1 al 10.

Calificaciones de Chaves como Presidente

Setiembre 2022: 7.65

Marzo 2023: 7.11

Noviembre 2023: 6.59

Marzo 2024: 6.52

Noviembre 2024: 6.52

Marzo 2025: 6.60

Octubre 2025: 7.03

Marzo 2026: 6.70

Esto refleja que la actual nota obtenida por Chaves, según la encuesta, es la más baja desde que está en el Gobierno.

La ciudadanía costarricense le dio una calificación de 6.98 sobre 10 a la presidenta Laura Fernández.

La metodología del IDESPO fue una recolección de datos del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto con 746 entrevistas completas.