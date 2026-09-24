Chaves fue mejor evaluado como Presidente que como ministro

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El expresidente y ahora Ministro, Rodrigo Chaves, obtuvo mejores valoraciones como mandatario que en sus nuevos cargos bajo la administración Fernández Delgado.
Así lo revela la encuesta de percepción de la población costarricense sobre la política nacional de IDESPO-UNA.
El ministro de Hacienda y Presidencia obtuvo una calificación de 6.23 en una escala del 1 al 10.
Esto refleja que la actual nota obtenida por Chaves, según la encuesta, es la más baja desde que está en el Gobierno.
La ciudadanía costarricense le dio una calificación de 6.98 sobre 10 a la presidenta Laura Fernández.
La metodología del IDESPO fue una recolección de datos del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto con 746 entrevistas completas.