La inmunidad del presidente Rodrigo Chaves estaría a dos votos de ser levantada el próximo lunes, según se perfila de las posiciones que tomarán los diputados.

De acuerdo con confirmaciones de las bancadas, el Frente Amplio votaría en bloque a favor de quitar el fuero, mientras que se espera que Liberación Nacional (PLN) siga la misma línea, aunque algunos legisladores han mostrado dudas, como José Joaquín Hernández.

El Partido Liberal Progresista y varias diputadas independientes, entre ellas Gloria Navas y Johana Obando, ya confirmaron que respaldarán el levantamiento.

En Nueva República no hay una decisión clara, aunque en corrillos políticos se comenta que el voto sería en contra. No obstante, se rumora que el disidente sería José Pablo Sibaja.

“Yo ya tomé una decisión y será pública hasta el día que vote”, aseguró el legislador ante la consulta de Diario Extra.

El partido que se perfila como clave es la Unidad Social Cristiana (PUSC). De momento, solo se conocen los votos de Alejandro Pacheco, jefe de fracción, Carlos Felipe García y Vanessa Castro, los tres a favor de levantar la inmunidad.

Sin embargo, en la agrupación rojiazul el escenario se mantiene dividido. Aunque el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo pidió apoyar el levantamiento, aún no se sabe la postura de legisladores más lejanos a su figura, como Carlos Andrés Robles, quien ha mostrado cercanía con el oficialismo, o la guanacasteca Melina Ajoy.

Si no hay sorpresas y las fracciones votan conforme a lo previsto, se sumarían los seis votos frenteamplistas, tres de la Unidad (posiblemente cuatro), 17 del PLN, dos del Liberal Progresista, el de José Pablo Sibaja y al menos seis independientes, además de Luz Mary Alpízar, quien, aunque dijo estar estudiando el expediente, se espera que respalde a la oposición.

Según la tesis del Ministerio Público, el mandatario habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del BCIE.

La causa penal, registrada bajo el número 25-000019-0033-PE, le atribuye a Chaves el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.

*Colaboró el periodista Gustavo Castro.