Chaves en el CACCO: “Es un monumento para silenciar a los que dijeron que no había tal megacárcel”

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El ministro de la presidencia, Rodrigo Chaves, arremetió contra los críticos del Gobierno y de quienes, según él, se opusieron al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

Chaves, cuando era Presidente, fue quien estuvo para la colocación de la primera piedra para el inicio de obras del CACCO.

Durante el proceso de construcción, hubo personas que se opusieron, según Chaves.

Foto: Randall Sandoval.

“El CACCO es un monumento para silenciar a los que dijeron que no había tal megacárcel”, expresó el ministro.

El expresidente destacó la ausencia de miembros del Poder Judicial que fueron invitados.

Foto: Randall Sandoval.

“Aunque a muchos les parezca paradójico, saludo a las sillas vacías para que vinieran miembros del Poder Judicial”, indicó mientras enfocaban las sillas del fiscal general, Carlo Díaz; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto y otros jerarcas.

El CACCO tuvo un costo de ₡16.774 millones de colones para una capacidad de 5100 privados de libertad divididos en cinco módulos.