Chaves eleva impuesto para vehículos eléctricos

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles la firma de un decreto que aumenta del 6% al 30% la tasa del Impuesto Selectivo de Consumo aplicado a los vehículos eléctricos, según lo aseveró en una entrevista concedida a Teletica.

Según el jerarca, la nueva tarifa comenzará a regir de inmediato.

“Ya firmé hoy el decreto que los carros eléctricos van a pagar una tasa de Impuesto Selectivo del Consumo mucho más alta de la que estaban pagando. Estaban pagando 6% y lo vamos a elevar a 30%. El 7.5 ya lo aplicamos hoy”, afirmó Chaves.

El ministro no brindó, de momento, mayores detalles sobre las razones del incremento ni sobre su impacto en el precio final de los vehículos eléctricos.

En Costa Rica, el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) se aplica a la importación y producción nacional de determinados bienes, principalmente aquellos considerados de lujo, prescindibles o con efectos contaminantes.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Foto: Mauricio Aguilar.

“Estafa”

Al ser consultado sobre las ventajas ambientales de los vehículos eléctricos, el ministro cuestionó las políticas impulsadas en Costa Rica para reducir las emisiones de carbono y calificó la “descarbonización” como una estafa.

“Para mí esa es una de las grandes estafas intelectuales que le hicieron gobiernos pasados al pueblo de Costa Rica. ‘La gran descarbonización’ que vendió Carlos Alvarado, eso desde el punto de vista de políticas públicas es absurdo. Costa Rica es el 0.02% de la superficie mundial y vamos a dejar de generar carbón para contribuir a la humanidad. Un día de incendios en un bosque de la isla de Sumatra genera más contaminación que lo que generaría Costa Rica en un año completo”, manifestó.

Chaves sostuvo que el país no debería destinar recursos a reducir sus emisiones, sino concentrarse en medidas de adaptación frente a los efectos provocados por los países que generan mayores niveles de contaminación.

“Costa Rica no debería gastar dinero de esta manera en reducir nuestras emisiones. Lo que Costa Rica debe es orientar el dinero y adaptarnos a lo que hacen los grandes contaminantes”, agregó.

El ministro no brindó, de momento, mayores detalles sobre las razones técnicas del aumento ni sobre el impacto que tendrá la medida en el precio final de los vehículos eléctricos.