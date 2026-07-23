Chaves eleva impuesto para vehículos eléctricos

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció la firma de un decreto que aumenta del 6% al 30% la tasa del Impuesto Selectivo de Consumo aplicado a los vehículos eléctricos, según lo aseveró en una entrevista concedida a Teletica.

El jerarca explica que la nueva tarifa comenzará a regir de inmediato. “Ya firmé hoy el decreto que los carros eléctricos van a pagar una tasa de Impuesto Selectivo del Consumo mucho más alta de la que estaban pagando. Estaban pagando 6% y lo vamos a elevar a 30%. El 7.5 ya lo aplicamos hoy”, afirmó Chaves.

El ministro no brindó, de momento, mayores detalles sobre las razones del incremento ni sobre su impacto en el precio final de los vehículos eléctricos.

En Costa Rica, el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) se aplica a la importación y producción nacional de determinados bienes, principalmente aquellos considerados de lujo, prescindibles o con efectos contaminantes.

Asomove dice que forma parte de plan

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) interpreta que el decreto anunciado por el Chaves, no crea un nuevo impuesto ni elimina por completo las exoneraciones para los vehículos eléctricos.

Silvia Rojas, directora de Asomove, explicó que, de acuerdo con las declaraciones del jerarca, el Gobierno estaría aplicando la primera reducción gradual de los beneficios fiscales establecida en una reforma aprobada en 2022.

Según explicó, la reforma a la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico amplió la vigencia de las exoneraciones, pero estableció que estas disminuirían un 25% cada tres años.

En el caso del ISC, cuya tarifa general corresponde al 30% del valor del

vehículo, la primera reducción de la exoneración equivale a 7,5 puntos porcentuales.

“Simplemente lo que está haciendo es ejecutar la ley, la reforma del año 2022, donde se estableció que cada tres años se va a ir disminuyendo la exoneración y vamos a pagar un 25% más”, señaló.

De acuerdo con el calendario descrito por Rojas, en 2028 los vehículos eléctricos deberán pagar el 50% del Impuesto Selectivo de Consumo, equivalente a una tasa del 15%.

Según Rojas, para 2034, los vehículos eléctricos pagarían la totalidad de la tarifa del 30% y sostuvo que la aplicación de esa tarifa estaba prevista desde 2025.

“Estafa”

Chaves, al ser consultado sobre las ventajas ambientales de los vehículos eléctricos, el ministro cuestionó las políticas impulsadas en Costa Rica para reducir las emisiones de carbono y calificó la “descarbonización” como una estafa.

“Para mí esa es una de las grandes estafas intelectuales que le hicieron gobiernos pasados al pueblo de Costa Rica. ‘La gran descarbonización’ que vendió Carlos Alvarado, eso desde el punto de vista de políticas públicas es absurdo. Costa Rica es el 0.02% de la superficie mundial y vamos a dejar de generar carbón para contribuir a la humanidad. Un día de incendios en un bosque de la isla de Sumatra genera más contaminación que lo que generaría Costa Rica en un año completo”, manifestó.

Chaves sostuvo que el país no debería destinar recursos a reducir sus emisiones, sino concentrarse en medidas de adaptación frente a los efectos provocados por los países que generan mayores niveles de contaminación.

“Costa Rica no debería gastar dinero de esta manera en reducir nuestras emisiones. Lo que Costa Rica debe es orientar el dinero y adaptarnos a lo que hacen los grandes contaminantes”, agregó.

De momento el Ministerio de Hacienda no ha dado las razones por las cuales buscan promover el aumento ni cuáles serán los alcances en el precio final del producto.