Chaves dice que oficialismo impulsará medidas a favor del sector privado 

El presidente Rodrigo Chaves aseguró que el gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, y la fracción oficialista impulsarán medidas para eliminar obstáculos al sector privado.

Así lo señaló durante el acto de inauguración de una nueva planta de Coca-Cola FEMSA este jueves.

A la vez, mencionó que, cuando el actual vicepresidente electo, Francisco Gamboa, se desempeñó como ministro de Economía, Industria y Comercio, encontraron “170 regulaciones (para el sector privado) que no tenían sentido”.

“Creo que el gobierno de doña Laura y la fracción legislativa va a ponerse la mano en el corazón para decir: quitemos los obstáculos innecesarios al emprendimiento y la generación de riqueza”, señaló el mandatario.

“Candidatos chancleta”

Más tarde, Chaves asistió a la inauguración de una delegación de la Fuerza Pública en Hatillo. En la actividad, arremetió contra los excandidatos presidenciales que participaron en la pasada campaña electoral y los calificó como “candidatos chancleta”.

“Termino mi mandato. Le doy gracias a Dios que le entrego ese mandato a una mujer que va a tener visión, responsabilidad y a quien no le tiembla el pulso”, dijo Chaves.

El mandatario aseguró que no sabe qué habría hecho si le correspondía entregar el poder a alguno de los otros aspirantes que participaron en la contienda electoral.

“No sé qué hubiera hecho yo si Dios me hubiera castigado con la obligación, porque lo hubiera cumplido, de entregarle el poder a alguno o alguna de los candidatos chancleta que hubo en esa elección”, expresó.

En la actividad, Chaves destacó los avances durante su administración en materia de seguridad.

“También celebramos que ya está a la vista, que ya estamos a punto de terminar dos obras fundamentales, el C5 de la Policía, control, comando, inteligencia, todo ahí. De hecho, esta delegación ya está prevista para conectarse cuando doña Laura, en un día glorioso, va a ir a inaugurar el C5, a ver si se nos escapan en flagrancia estos enemigos del pueblo, los criminales”, dijo Chaves.

A la vez, reiteró que en el próximo período constitucional se tendrán que aprobar reformas para “limpiar” el Poder Judicial.