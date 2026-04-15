Chaves despide a ministro de Agricultura: “Él se comió la bronca”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

En medio de su tradicional conferencia de los miércoles, el presidente Rodrigo Chaves aprovechó para despedir al ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal, quien anunció su renuncia este martes en la noche.

“Muchas gracias, buena suerte, no se ganó el concurso de señorito simpatía, pero sí logró cosas muy importantes”, fueron parte de las palabras que dirigió el mandatario a Carvajal, así como una serie de logros donde “se comió la bronca”, según Chaves.

Carvajal desempeñará el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería hasta este viernes, para posteriormente asumir como director del Sistema de Banca para el Desarrollo.

Foto: Mauricio Aguilar



