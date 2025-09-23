La decisión de los diputados de no levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue criticada principalmente por los legisladores de oposición, quienes sostienen que el resultado demuestra que el mandatario “es una persona intocable”.

Según manifestó el frenteamplista Ariel Robles, la votación de este lunes “legitima la impunidad” y evidencia que en el país todavía existen “ticos con corona”.

“Siguen con la lógica de que en Costa Rica hay personas de un nivel que deben enfrentar la ley, es decir, costarricenses de otra categoría, mientras que hay una clase privilegiada que es intocable y, después de esta votación, Rodrigo Chaves demuestra que es un intocable como a los que él tanto criticó y dijo que sería diferente”, afirmó.

Otros legisladores aseguraron que en la decisión pesó el tema electoral. Uno de los más señalados fue Nueva República, ya que Fabricio Alvarado, más allá del expediente, también cuestionó las acciones del Ejecutivo e incluso pidió el voto por su agrupación en 2026.

“Estamos listos para mostrarle al país que hay que sacar a Chaves del poder y que hay que apostar por una Nueva República para el futuro.

Levantarle el fuero a Chaves es ponerle las elecciones en bandeja de plata”, agregó.

Gilberto Campos Partido Liberal Progresista “Hay una línea de diputados cercanos al Gobierno y hoy fue más que evidente, posiblemente eso tenga que ver con temas de campaña electoral, hay diputados corriendo en la campaña que hasta se salieron para poder votar cuando es responsabilidad nuestra meternos en esta bronca. Nosotros nos debemos a las personas que nos pusieron en la curul.”

Kattia Cambronero Diputada independiente “El que nada debe, nada teme. La rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos debe ser un acto natural por parte de un presidente, de no ser así es inmoral. Si un costarricense fue condenado por robar picaritas ¿Por qué el presidente no puede someterse a un proceso judicial?. Todos los costarricenses somos iguales ante la ley.”

Pilar Cisneros Oficialismo “Los diputados que nos apoyaron dejaron todo muy claro, no pueden basarse en el testimonio de un mentiroso, tampoco hay ningún apuro, no hay temor de que Rodrigo Chaves se vaya del país o ensucie el proceso, pero lo más importante ¿Dónde están las pruebas?

Los costarricenses no son idiotas”.

Oscar Izquierdo Partido Liberación Nacional

“Se debió votar de acuerdo con los procedimientos jurídicos. Había elementos suficientes para levantar la inmunidad. Debería ponerse primero la democracia y el respeto a las leyes, después los asuntos electorales, esos efectos no fueron valorados por parte de la bancada del Partido”.

María Marta Carballo Unidad Social Cristiana “Soy profundamente respetuosa de la institucionalidad, yo represento un partido político que sufrió persecución a dos presidentes de la República. Llevar

los conflictos políticos al terreno judicial desnaturaliza el debate democrático, en ocho meses el presidente Chaves rendirá cuentas”.

Johana Obando Diputada independiente

“Aquí no pierden los diputados, aquí pierde Costa Rica al no permitir que continúe la vía judicial, al no permitir que Rodrigo Chaves sea procesado judicialmente por parte de la Fiscalía es un golpe a la democracia y a la división de poderes, el mensaje es: el autoritarismo puede ganar”.



