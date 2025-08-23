Rodrigo Chaves compareció ante los diputados en una comisión legislativa histórica, al ser la primera vez que se tramita un proceso de levantamiento de inmunidad contra un presidente de la República.

El mandatario afirmó que la investigación de la Fiscalía General “es un montaje descarado” basado en supuestas inconsistencias del testimonio de Christian Bulgarelli, señalado como “testigo de la Corona” en el caso de los contratos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según Chaves, el proceso constituye una persecución política en su contra, orquestada desde el Poder Judicial a través del fiscal general Carlo Díaz.

“Quieren amenazarme con un montaje descarado, el país entero lo observa. Les expuse verdades incómodas cuando fui a la Corte. El Estado tiene tres partes y lamento que dos de ellas estén claramente atrofiadas y debemos reformarlas”, expresó.

Además, reiteró sus críticas a órganos de control como la Contraloría General de la República (CGR) y la Sala Constitucional, a los que acusó de proteger una “red de cuido”.

“Tratan de asustarme, de amenazarme con allanamientos. No lo lograron ni lo van a lograr. Estaré siempre firme con un puesto dispuesto a pasarle la factura a quien tenga que pagar con los elementos que nos ofrece nuestra democracia”, subrayó. La diputada frenteamplista Rocío Alfaro cuestionó al presidente sobre la presencia de Bulgarelli en una reunión grabada por la exministra de Comunicación Patricia Navarro.

“No hay explicación para la presencia de Bulgarelli en la reunión con el presidente”, reclamó. Chaves esquivó la respuesta, alegando que ese dato carece de relevancia en el caso BCIE.

Alfaro insistió en que la prueba testimonial revela presiones para que Bulgarelli, al obtener el contrato, entregara dinero a Federico Cruz, conocido como “Choreco”.

El mandatario replicó que su planteamiento confundía “realidad con probabilidad” y reiteró que la única evidencia es la declaración de Bulgarelli, la cual consideró “contradictoria”.

Consultado sobre por qué no renuncia a su fuero, Chaves explicó que teme abrir la puerta a otros procesos penales pendientes en su contra.

“Me preocupa abrir el portón para que se abran otros 120 casos más, igual de frívolos y sin sentido”, aseguró.

Alfaro le recordó que la inmunidad únicamente se levantaría para esta causa, sin habilitar otras investigaciones que él considera infundadas. El presidente concluyó: “Esa es una posición de respeto al país que no voy a ejercer”.

Ministro queda para el martes

La Comisión Especial decidió reprogramar la audiencia del ministro de Cultura Jorge Rodríguez Vives para el próximo martes.

La modificación se tomó este viernes, luego de que los diputados escucharan la declaración del mandatario en el marco del Caso BCIE, una comparecencia que se prolongó más de lo previsto.

Inicialmente, Rodríguez debía presentarse el mismo día, pero ante el atraso se trasladó su cita para el 26 de agosto, minutos después de que concluya la sesión del Plenario Legislativo.