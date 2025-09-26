El presidente Rodrigo Chaves concluirá su mandato en mayo sin haber pronunciado una sola palabra ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras ese organismo sesiona esta semana en Nueva York, la mayoría de los líderes aprovecha para dar un discurso en representación de sus países sobre la visión que tienen de los asuntos globales. En esta ocasión fue nuevamente el canciller Arnoldo André Tinoco quien asumió esa tarea.

Ante la situación, Extra Noticias consultó a Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, quien respondió que desde el Ejecutivo no le asignaban mayor relevancia a la ausencia.

Además, subrayó que esto no afectaba de manera significativa las relaciones del país con el resto del mundo, ya que, según dijo, este Gobierno ha procurado estrechar lazos con todas las regiones.

“El presidente Chaves no ha ido a la Asamblea de la ONU, pero ha tenido reuniones bilaterales con los presidentes de Estados Unidos, de Francia, con altas autoridades de un montón de países.

El presidente tiene un objetivo, que es traer negocios para Costa Rica, traer inversiones para Costa Rica, conseguir donaciones como la de los Estados Unidos con $20 millones en escáneres”, señaló la diputada.

“Algo inusual”

El analista internacional Daniel Sandoval calificó como “algo inusual” que un mandatario costarricense se ausente por completo de la Asamblea General de la ONU durante los cuatro años de gestión.

“Es inusual que un presidente se ausente a la Asamblea General de la ONU durante todo su mandato. Evidentemente, eso debilita la imagen internacional de la figura presidencial; no obstante, parece importarle poco o nada a Rodrigo Chaves, quien ha priorizado su imagen interna por encima de su imagen diplomática”, indicó.

También recordó que en ocasiones anteriores el Gobierno ni siquiera explicó por qué el presidente no viajó a Nueva York y que la representación quedó en manos del Canciller, lo que lo convirtió en el rostro más visible del país a nivel internacional.

En la práctica, esto obligó al ministro de Relaciones Exteriores a atender no solo sus funciones propias, sino también gestiones diplomáticas que, por tradición, corresponden al jefe de Estado.

“Un ejemplo claro es que, durante los primeros dos días de la Asamblea General de este año, el presidente prefirió aparecer en medios nacionales inaugurando obras, mientras André encabeza la delegación costarricense en Nueva York; lo que demuestra su interés en fortalecer su imagen a lo interno del país y mantener su apoyo, antes que participar de un evento diplomático tan importante como este”, agregó el especialista.

Sobre las razones de la ausencia, algunos analistas sugieren que podría estar relacionada con la polémica que enfrentó el mandatario durante su paso por el Banco Mundial, lo cual lo condicionaría a evitar este tipo de actividades.

Sin embargo, Sandoval considera que el comportamiento de Chaves responde más bien a una falta de interés.

“A mi criterio, lo que se ha puesto en evidencia es una inclinación del presidente Chaves hacia los temas comerciales sobre los diplomáticos en su agenda de política exterior”, apuntó.

Por su parte, Cisneros insistió en que el mandatario debe invertir su tiempo en asuntos que generen resultados concretos.

“¿Usted cree que eso mueve la aguja? ¿Usted cree que eso es importante? Para qué ir a dar un discurso a la ONU, donde después de que los altos mandatarios dan su discurso, queda totalmente vacío, él mejor usa su tiempo y los recursos de los ticos en lograr cosas concretas para el país”, concluyó.

Las ausencias de Chaves

En 2022, el mandatario había cancelado a última hora su viaje a Nueva York debido a las fuertes inundaciones en Aserrí y Desamparados, así como por la tragedia en la ruta a Cambronero, que dejó nueve víctimas mortales.

Al año siguiente, la ausencia respondió a motivos de salud. Según informó en aquel momento Casa Presidencial, el jefe de Estado presentó una condición médica leve que, por recomendación de su doctor personal, requería reposo, lo que obligó a suspender su participación en el encuentro internacional.

Mientras que en 2024 y 2025 no se dieron mayores detalles.

Las palabras del Canciller

En su discurso, Arnoldo André Tinoco recordó los 80 años de la creación del organismo y sus principales logros, donde instó a la comunidad internacional a enfrentar con decisión tres retos globales: la amenaza nuclear, la crisis climática y la gobernanza de la inteligencia artificial.

“La diplomacia preventiva cuesta millones; pero reparar sus fracasos, miles de millones. Costa Rica ha demostrado, desde hace décadas, que nuestro impacto en esta organización no está determinado por nuestro tamaño. Los Estados pequeños lideramos en la acción. Tendemos puentes y forjamos consensos que parecen lejanos. Así es como logramos avanzar”, subrayó frente a los representantes de los países miembros.

Además, advirtió sobre los riesgos del crimen transnacional, la trata de personas y el narcotráfico, y resaltó el papel activo de Costa Rica en foros multilaterales, especialmente en la protección de los océanos, la regulación de la inteligencia artificial y la defensa del Derecho Internacional Humanitario.