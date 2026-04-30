El presidente Rodrigo Chaves arremetió contra los excandidatos presidenciales que participaron en la pasada campaña electoral y los calificó como “candidatos chancleta”.

Las declaraciones las dio durante un acto oficial en Hatillo, donde también defendió la elección de Laura Fernández como próxima presidenta de la República.

“Termino mi mandato. Le doy gracias a Dios que le entrego ese mandato a una mujer que va a tener visión, responsabilidad y a quien no le tiembla el pulso”, dijo Chaves.

El mandatario aseguró que no sabe qué habría hecho si le correspondía entregar el poder a alguno de los otros aspirantes que participaron en la contienda electoral.

“No sé qué hubiera hecho yo si Dios me hubiera castigado con la obligación, porque lo hubiera cumplido, de entregarle el poder a alguno o alguna de los candidatos chancleta que hubo en esa elección”, expresó.

Chaves también cuestionó a los excandidatos que, según él, “no temen a Dios” y no creen en el castigo para quienes cometen delitos.

Las manifestaciones se dieron durante la inauguración de una delegación policial en Hatillo, donde el mandatario insistió en la necesidad de endurecer las penas contra los criminales y realizar cambios en el Poder Judicial.